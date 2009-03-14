Аэропорт «Симферополь» обязали не сдирать деньги за взлет-посадку

Крымское отделение Антимонопольного комитета Украины обязало ОАО "Международный аэропорт "Симферополь" прекратить действия с признаками злоупотребления монопольным положением.

Как сообщает пресс-служба АМКУ, аэропорт утвердил положение о предоставлении платных услуг (аэропортовых сборов за взлет-посадку, сверхнормативную стоянку, наземное обслуживание воздушных судов), что противоречит требованиям действующего законодательства.

"В частности, документ предусматривает предоставление скидок на указанные услуги аэропорта в обмен на предоставление авиаперевозчиками адекватных льгот на собственные услуги", - говорится в сообщении.

По требованию отделения АМКУ аэропорт должен привести это положение в соответствие с требованиями законодательства.