Польша подыскивает в Севастополе место для Генконсульства

Генеральное консульство Польши в Севастополе может начать свою работу уже в сентябре текущего года.

Об этом, как сообщили в отделе по делам прессы и информации Севастопольской городской государственной администрации, заявил генеральный консул Республики Польша в Одессе Веслав МАЗУР во время встречи с заместителем председателя городской государственной администрации Дмитрием БАЗИВЫМ.

По словам В.МАЗУРА, главная цель его нынешнего визита связана с определением места размещения Генерального консульства Польши в Севастополе

Как заверил Д.БАЗИВ, городская администрация готова оказать всестороннюю поддержку в осуществлении этого проекта. Он также выразил надежду, что генеральный консул Республики Польша проинформирует бизнес-круги и общественность своей страны о недавно презентованном руководством города севастопольском проекте открытой экономики, и это привлечет в Севастополь польский капитал, а открытие Генерального консульства Польши будет содействовать улучшению и расширению связей между Украиной и Польшей.

В.МАЗУР подтвердил заинтересованность польской стороны в скорейшем налаживании культурных, научных и экономических связей с Севастополем.