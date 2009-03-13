В Украине активизировались неонацисты

В Украине с 2005 года начала расти активность молодежных неформальных объединений, деятельность которых направлена на насильственные действия на почве расовой и национальной вражды.

Об этом говорится в переданном УНИАН исследовании «Расизм и ксенофобия в Украине. Мониторинг случаев расизма и ксенофобии в Автономной Республике Крым, Слобожанщине, Галичине в 2008 – начале 2009 г.», который подготовили Харьковская правозащитная группа, Комитет мониторинга свободы прессы в Крыму и Независимый культурологический журнал «Ї».

«Это люди, которые хотят определенным образом действовать. По их представлениям, они защищают страну от засилья чужеземцев», - отметил эксперт Харьковского института социальных исследований Денис КОБЗИН. По его словам, в разных городах есть районы, где модно быть скинхедом, «бонхедом» и определенным образом принимать участие в нетолерантной деятельности, начиная от оскорбления людей неславянской внешности и заканчивая избиениями и убийствами.

По данным исследования «Расизм и ксенофобия в Украине», чаще всего насилие направлено против иностранных студентов, искателей убежища, беженцев и иммигрантов, бизнесменов, туристов. Жертвами нападений стали и несколько работников посольств и представительства ООН, а также члены их семей.

По сообщению Конгресса национальных общин Украины (КНОУ), эти нападения начались с октября 2006 года и с тех пор не прекращались, их количество быстро росло. В 2006 году мониторинг КНОУ зафиксировал 16 нападений, два из которых закончились смертью жертв, в 2007 году было уже около 90 жертв, из которых 5 погибли, а за первые три месяца 2008 года пострадали 45 иммигрантов, 2 из них погибли. По мнению экспертов КНОУ, это только «верхушка айсберга», поскольку фиксировались только случаи, которые попали в публичную сферу, когда имелся расистский характер преступлений.

Активнейшими и самыми агрессивными эксперты считают ультраправые группы из числа так называемого движения «Белая Власть - Скинхед Спектрум», украинский филиал мировой экстремистской сети «Кровь и Честь», военизированная неонацистская секта «Мировая Церковь Творца Рутения». Их объединяет общая идеология расизма и национализма, которая базируется на принципах установления преимущества над лицами других рас и национальностей.

По данным исследования, наиболее многочисленные группы скинхедов были зафиксированы в Киеве, Днепропетровске, Запорожье, Львове, Севастополе, Чернигове и Автономной Республике Крым. В Украине, по предварительным данным МВД, сегодня насчитывается не менее 500 человек в возрасте от 14 до 27 лет, объединенных в группы численностью от 20 до 50 человек без четкой структуры и организационного построения.

Как отмечают авторы исследования, именно с 2005 года во Львове и Харькове становятся регулярными закрытые фестивали неонацистских музыкальных групп из Украины и России, организованные неофициальной Украинской национал-трудовой партией с песнями «откровенно расистского характера». «Организация «Патриот Украины», которая на протяжении 2007 года провела серию маршей с факелами в Киеве и Харькове, используя ксенофобские и расистские лозунги, регулярно организует для активистов движения так называемые военизированные «учения» на заброшенных промышленных объектах, в лесных лагерях, туристических базах», - говорится в исследовании.

Кроме того, по имеющейся информации, в интернет-сети постоянно действуют не менее 30 веб-сайтов неонацистского и ультранационалистического характера. «Высокий уровень посещаемости отдельных из этих сайтов вызывает достаточно серьезную обеспокоенность», - отметил Д.КОБЗИН.

В то же время, говоря о финансировании неонацистских и ультранационалистических организаций, он отметил, что обнаружить его источники не удалось. «Очевидно, что у некоторых организаций достаточно средств на проведение достаточно масштабных акций, на увеличение локальных организаций, у них есть возможность поддерживать очень мощные интернет-ресурсы, издавать печатные материалы. Очевидно, что кто-то их поддерживает, но в интервью с нами они уклонялись от ответа на этот вопрос», - сказал Д.КОБЗИН.