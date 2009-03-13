Ялтинский меджлис обокрали

Неизвестные 12 марта ограбили офис Ялтинского регионального меджлиса.

Об этом сообщает пресс-служба Меджлиса крымских татар.

По словам председателя ялтинского меджлиса Эмира МЕДЖИТОВА, о случившемся ему сообщили работники фирмы, чьи помещения располагаются по соседству с офисом меджлиса.

Неизвестные разбили стекло металлопластиковой входной двери, проникли в офис меджлиса и вынесли всю технику.

Э.МЕДЖИТОВ сообщил о произошедшем в милицию и ялтинскую Службу безопасности Украины. «Работники правоохранительных органов провели необходимые процедуры, в том числе и снятие отпечатков пальцев», - говорится в сообщении Меджлиса.