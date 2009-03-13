Похититель девушки задержан

Оперативные сотрудники сегодня ночью в Крыму задержали похитителя 23-летней Яны ЭКТОВОЙ – 49-летнего ранее судимого Александра САПРОНОВА.

Девушка была похищена 15 февраля А.САПРОНОВЫМ – бывшем сожителем ее матери. У матери Яны вооруженный мужчина требовал деньги и угрожал расправиться с заложницей.

Как сообщил по телефону корреспонденту УНИАН начальник Отдела связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Крыму Александр ДОМБРОВСКИЙ, у А.САПРОНОВА правоохранители изъяли обрез охотничьего ружья.

В настоящее время идут следственные мероприятия. «Проводятся следственно-оперативные мероприятия по закреплению всех эпизодов его преступной деятельности», – сообщил начальник пресс-службы милиции Крыма.

Как сообщила УНИАН по телефону мать девушки Наталья КУПРИЯНОВИЧ, Яне позавчера удалось сбежать от похитителя, когда его не было рядом. Мужчина держал девушку на заброшенной бройлерной фабрике. «Там заброшенная котельная, внизу коммуникации, и там люк. Все это время она сидела в этом подземелье, прикованная», – сказала Н.КУПРИЯНОВИЧ.

По словам матери, раскрутить цепи девушке помогли проволока, расческа и зубы. «Она раскручивала эти цепи проволокой... Зуб один поломала... Расческой подцепила проволоку, раскрутила ее на руках, на ногах, на шее. Вылезла и босиком, как была, побежала. Выскочила на трассу, забежала в гаражи, попросила вызвать милицию и дать возможность мне позвонить», – рассказала мать девушки.

«Ее нужно положить в больницу на проверку. Сами понимаете, просидеть в сырости! И глаза болят, и кашель есть», – сказала Н.КУПРИЯНОВИЧ.

Вместе с тем, по данным Н.КУПРИЯНОВИЧ, А.САПРОНОВ сам сдался правоохранителям.

Как сообщал УНИАН, правоохранители проверяли адреса возможного нахождения похитителя. В частности, «прочесывалась» территория самовольно захваченных участков вблизи поселка Мирное под Симферополем.

Позже была получена информация о нахождении похитителя во дворе одного из домов этого поселка. 22 февраля бойцы «Беркута» ворвались в дом семьи ХАИРОВИХ в поселке Мирное, где по некоторой информации, скрывался подозреваемый в похищении девушки. «Беркутовцы» применяли во время штурма светошумовые гранаты. Одна из них повредила руку хозяину дома. Ему пришлось ампутировать кисть левой руки. Руководство МВД извинилось перед семьей ХАИРОВЫХ за непрофессиональные действия работников милиции. По результатам служебного расследования начальник милиции Крыма Николай ИЛЬИЧЕВ подписал приказ о наказании 23 правоохранителей.