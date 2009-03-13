Куницын и Саратов никак не встретятся лицом к лицу

В Севастополе в третий раз за последние три недели переносится дискуссия в «прямом эфире» государственной региональной ТРК между председателем городской государственной администрации Сергеем КУНИЦИНЫМ и председателем городского совета Валерием САРАТОВЫМ.

Как говорится в официальном сообщении отдела по делам прессы и информации администрации, заявленная на 12 марта встреча двух руководителей города в рамках программы «Пресс-клуб» не состоялась по причине того, что «Валерий САРАТОВ попросил перенести эту программу на неделю «по личным мотивам».

В отделе подчеркивают, что «дискуссия «лицом к лицу» руководителей исполнительной и представительской властей Севастополя откладывается по инициативе В.САРАТОВА уже в третий раз. С 28 февраля заседание «Пресс-клуба» на заявленную Севастопольской региональной государственной телерадиокомпанией тему «Социально-политическая ситуация в регионе. Пути выхода из политического кризиса в управлении городом» была перенесена сначала на 5, а затем на 12 марта».

По сообщению отдела, «глава городской государственной администрации неоднократно предлагал руководителю депутатского корпуса перейти во взаимоотношениях двух ветвей власти от конфронтации к режиму открытого диалога в любых форматах», поскольку, как говорится в сообщении, «С.КУНИЦЫН убежден, что у городских властей нет альтернативы совместной конструктивной работе, если они руководствуются интересами города и горожан, а не личными амбициями».

В то же время, как сообщил корреспонденту УНИАН начальник отдела по связям со СМИ аппарата горсовета Алексей СКВОРЦОВ, председатель горсовета не получал официального, то есть письменного приглашения от ГРТРК, как и не давал своего окончательного согласия на участие в программе.

По утверждению А.СКВОРЦОВА, первый раз В.САРАТОВ был предупрежден о том, что программа состоится в пятницу, накануне вечером, что не давало возможности серьезно подготовиться, поскольку ему не был известен формат, цели, состав участников передачи. Во второй раз, как сказал начальник отдела, В.САРАТОВ не смог принять участие в теледискуссии по причине пребывания в городе Киеве. «На этот раз у В.САРАТОВА есть личная причина для переноса, которую я не хотел бы оглашать», - сообщил А.СКВОРЦОВ.

Как добавил начальник отдела, у него есть вопросы к ведущему программы (ведущий - генеральный директор ТРК Александр СКРИПНИЧЕНКО - УНИАН) по самому формату программы. «Пока мы не получим ответов на интересующие нас вопросы, в студию не придем», - сказал он. Кроме того, А.СКВОРЦОВ считает, что ведущего «никто не уполномочивал анонсировать участие В.САРАТОВА в данной программе».