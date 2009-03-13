В Симферополе поговорят о расизме

12:00, 13 марта 2009
Крым
0 0

Есть ли такая проблема в Крыму

16 марта в Симферополе пройдет круглый стол «Являются ли расизм и ксенофобия проблемой для Крыма и остальной Украины?». 

На итоговую пресс-конференцию и дискуссию по результатам мониторинга по изучению ситуации с проявлениями расизма и ксенофобии в Украине и, в частности, в Крыму приглашают экспертов, журналистов, представителей неправительственных организаций Харьковская правозащитная группа, Крымский Независимый центр политических исследователей и журналистов и Комитет по мониторингу свободы прессы в Крыму. 

В обсуждении примут участие сопредседатель Харьковской правозащитной группы Евгений ЗАХАРОВ, помощник министра внутренних дел Украины по правам человека в Крыму Марина НОВИКОВА, помощник главы МВД по правам человека в Харьковской области Юрий ЧУМАК и другие.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter