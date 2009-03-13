53 тысячи керчан остались без воды

В Керчи из-за аварии на водопроводе без водоснабжения остается 53 тысячи человек.

Как сегодня сообщили в пресс-службе Министерства по вопросам чрезвычайных ситуаций, 11 марта в Керчи в микрорайоны Марат, Нижний Солнечный, Верхний Солнечный, на улицах Аршинцева, Буденного и Ворошилова, где проживают более 53 тыс. человек, временно приостановлена централизованная подача воды из-за прорыва трубы магистрального водопровода.

Водопровод проложен под автомобильной дорогой и рядом с железнодорожными путями. Вода, выходившая на поверхность, размыла около 12 метров дороги.

Коммунальными службами организован подвоз питьевой воды для населения.

Причина аварии устанавливается.

По состоянию на 7.00 13 марта ремонтные бригады горводоканала продолжают восстановительные работы.