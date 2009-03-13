Марш против милицейского произвола готовят в Крыму

15 марта, в Международный день борьбы против полицейской жестокости, в Симферополе планируется проведение марша «Против милицейского беспредела».

Организатором акции является инициативная группа симферопольских студентов, не причисляющая себя ни к одной из политических сил, передает корреспондент УНИАН.

Студенты и юристы хотят привлечь внимание общественности к «проблемам коррупции, сращению правоохранительных органов с преступностью, милицейскому произволу». «Примером последнего является происшествие в селе Мирное (УНИАН: в результате инцидента с гранатой крымчанину пришлось ампутировать кисть левой руки)», – отмечается в сообщении организаторов марша.

Милиция, несмотря на то, что не согласна с заявлениями о «милицейском беспределе», собирается следить за общественным порядком во время проведения акции. «Любое скопление людей, под какими бы лозунгами оно не проводилось, берется под обслуживание работников милиции с целью соблюдения охраны общественного порядка», – заявил корреспонденту УНИАН начальник Отдела связей с общественностью Главного управления МВД Украины в Крыму Александр ДОМБРОВСКИЙ.

«C заявлениями о милицейском беспределе мы категорически не согласны», – добавил он.

А.ДОМБРОВСКИЙ отметил, что никакого «террора в отношении мирного населения» нет, а за ЧП в Мирном руководство МВД извинилось перед пострадавшей семьей, по результатам служебного расследования наказаны 23 правоохранителя.