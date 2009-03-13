Литвин пообещал Раду на русском

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН пообещал создать русскоязычную версию веб-сайта парламента.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил накануне в эфире на ТРК «Черноморская», отвечая на вопрос, почему информация на сайте ВР есть на украинском и английском языках, и при этом отсутствует на русском.

«Давайте уже будем считать, что он будет и на русском. В этом проблемы абсолютно не вижу, более того, я думаю, это внесет спокойствие», - сказал В.ЛИТВИН.

По его мнению, «люди должны получать информацию на том языке, который они впитали с молоком матери».

В.ЛИТВИН считает, что «надо прекратить бороться с языками в Украине». «Я исхожу из того, что человек, допустим, русский по национальности, не может называться представителем национальных меньшинств. У нас так сложилось, исторически сложилось двуязычие, по сути дела, представительство этих крупных, будем говорить научным языком, этносов, и кого-то обижать, говорить, что ты меньшинство, ну, я считаю, абсолютно неправильно. Этого допускать нельзя», - сказал спкиер.