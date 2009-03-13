С курортниками пока не очень

Количество отдохнувших в Крыму почти за два с половиной месяца 2009 года сократилось по сравнению с аналогичным периодом 2008-го года на 28,5% - до 95,8 тыс. человек.

Об этом говорится в оперативных данных Министерства курортов и туризма Крыма.

Количество отдохнувших рассчитано по методике Национальной академии природоохранного и курортного строительства.

По информации исполнительных комитетов и районных государственных администраций курортных регионов автономии, организованно в санаторно-курортных учреждениях и туристских предприятиях Крыма по данным на 13 марта отдохнули 46,9 тыс. человек, что на 14,4% ниже, чем за аналогичный период прошлого года.

По состоянию на сегодня в автономии работают 106 санаторно-курортных и туристских предприятий, они заполнены на 38,4%. В прошлом году в этот период в Крыму функционировало на 14 учреждений больше, коэффициент заполняемости составлял 42,3%.