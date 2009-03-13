Феодосийское водохранилище не очищали с начала 1970-х годов

По подсчетам специалистов, около 60 тысяч кубометров ила необходимо вычистить из Феодосийского водохранилища для увеличения поступления воды в город.

Об этом сообщила главный специалист по связям со СМИ исполнительного комитета Феодосийского городского совета Анна ТРОФИМОВА.

По данным начальника горводоканала Вехата НАЛБАНТОВА, водохранилище не очищалось с момента его создания – с начала 1970-х годов. За это время выросли камыш и деревья.

После расчистки русла водохранилище «заработает» эффективнее: усилится течение, вода станет чище. Однако, по словам директора горводоканала, рассчитывать на быстрые результаты не приходится, ведь на полную очистку дна водохранилища понадобится не меньше двух лет.

Расчищать русло будет специальный плавучий земснаряд. Он уже завезен. «Принцип работы прост: он всасывает донные отложения и подает их по трубопроводу на берег. С помощью этого агрегата со дна поднимут всё, что десятилетиями оседало, забивало фильтры водоочистки», – отметила А.ТРОФИМОВА.

На очистку водохранилище потребуется около 3 миллион гривен. «Оборудование, которое почистит Феодосийское водохранилище, к работе готово. Необходимы срочные финансовые подкрепления», – сказал мэр Феодосии Александр БАРТЕНЕВ.

Начинать очистку необходимо уже сегодня, подчеркнул городской председатель, и завершить часть работ до начала курортного сезона-2009. «В противном случае Феодосия недополучает при закачке около 2-2,5 миллионов кубометров воды. А в летний период некоторые районы города испытывают ее недостаток», – отметили в исполкоме.

Еще один источник водоснабжения города – Фронтовое водохранилище, оно находится в 24 километрах от города. Подача воды оттуда очень энергоемкая, гораздо дешевле получать воду из Феодосийского водохранилища (естественный перепад позволяет уменьшить затраты электроэнергии).

Работы по очистке не могут начаться из-за отсутствия денег. «Мы бьемся над тем, чтобы найти деньги, ежедневно ищем пути решения», – сказал мэр.