Продукты могут подорожать

Эксперты прогнозируют рост цен на продукты в результате отмены декларирования изменения цен на них.

Финансовый аналитик Astrum Investment Management Евгений ОКША в беседе с корреспондентом УНИАН высказал мнение, что отмена действия постановления положительно скажется на работе производителей продуктов питания. «Бюрократический механизм ручного регулирования цен не давал возможности предприятиям оперативно реагировать на изменения рыночной конъюнктуры, приводил к уменьшению рентабельности компаний, снижая таким образом стимулы к дальнейшему ведению хозяйственной деятельности», - отметил он.

Исполняющий обязанности министра финансов Игорь УМАНСКИЙ после заседания Кабинета министров 11 марта отметил, что к вопросам регулирования, в том числе ограничения цен, всегда нужно относиться очень осторожно. «На сегодня мы имеем не всегда корректную практику государственного регулирования цен», - сказал он. По словам И.УМАНСКОГО, функция контроля и регулирования цен возложена на Антимонопольный комитет Украины, а также на другие регуляторы. «Правительство должно следить за тем, чтобы не было злоупотреблений», - подчеркнул он.

По мнению начальника аналитического отдела Консалтингового агентства ААА Марии КОЛЕСНИК, высказанному в беседе с корреспондентом УНИАН, приостановление действия указанного постановления приведет к росту цен практически на все виды продуктов, на которые они ранее ограничивались.

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