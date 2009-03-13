Крым дал 2 млн. грн. на оплату расходов по подаче воды селянам

2 млн. грн. выделено из бюджета Крыма на оплату расходов по подаче питьевой воды для сельского населения.

Совет министров Крыма распределил субвенции бюджетам городов и районов на оплату расходов по подаче питьевой воды селянам и порядок использования этой субвенции, сообщили в пресс-службе правительства автономии.

Согласно утвержденному порядку, получателями выделяемых средств являются предприятия всех форм собственности, имеющие соответствующую лицензию и оказывающие услуги по питьевому водоснабжению сельского населения, в том числе и на территории поселков городского типа.

Перечень предприятий определяется районными государственными администрациями в Автономной Республике Крым.