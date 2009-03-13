Крым выделил 2,5 млн. грн. на соцподдержку инвалидов

Совет министров Крыма утвердил порядок распределения 2 млн. 547,6 тыс. грн. из бюджета автономии бюджетам городов и районов на мероприятия по социальной поддержке инвалидов и других категорий малообеспеченных граждан в 2009 году.

Как сообщили в пресс-службе крымского правительства, мероприятия утверждены в соответствии с работающей республиканской программой по улучшению жизнеобеспечения, реабилитации, социальной защиты пожилых людей и инвалидов на 2007-2012 годы.

Средства будут потрачены на оказание адресной материальной помощи нетрудоспособным гражданам, оздоровление инвалидов и ветеранов и другие виды адресной помощи малоимущим.

Исполкомам городских советов, районным государственным администрациям в Крыму рекомендовано утвердить в регионах мероприятия по соцподдержке.