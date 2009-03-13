До выведения Черноморского флота осталось три тысячи дней

До выведения Черноморского флота Российской Федерации с территории Украины осталось ровно 3 тысячи дней.

Эксперты прокомментировали УНИАН, успеет ли российская сторона выполнить свои обязательства перед Украиной по выводу флота из Севастополя, и какие последствия для соседнего государства это может иметь.

Экс-командующий Военно-морских сил Украины вице-адмирал Владимир БЕСКОРОВАЙНЫЙ считает, что один из главных вопросов, связанных с выводом ЧФ РФ, состоит в том, успеет ли Россия подготовить базу для флота на своей территории.

«Если оценивать реальные потребности РФ на Черном море с военной точки зрения, то такая база вполне может быть подготовлена, проблем в этом не видится», - отметил эксперт.

С другой стороны, по-мнению В.БЕСКОРОВАЙНОГО ситуацию усложняют заявления российских политиков о намерениях оставить ЧФ РФ в Крыму и после 2017 года. «Тут нам, прежде всего, не надо путать Российскую Федерацию как государство, и российских политиков. Государство – это президент, премьер-министр, Министерство иностранных дел. Только они озвучивают направления внешней политики. Политики же ведут свою игру как на внешнеполитической арене, так, и это прежде всего, на внутреннем электоральном рынке, который и диктует необходимость их заявлений», - пояснил вице-адмирал и добавил, что существуют официальные планы России о выводе флота и создании базы в Новороссийске. «Все остальное – фантазии», - подытожил В.БЕСКОРОВАЙНЫЙ.

В свою очередь президент Атлантического совета Украины, член украинской военной делегации по разделу Черноморского флота генерал-майор Вадим ГРЕЧАНИНОВ констатирует: «Вполне предсказуема формулировка россиян: «А нам некуда уходить!». В этих условиях необходимо требовать, чтобы управление ЧФ РФ было перенесено в запасной командный пункт, который находится в Новороссийске. В том, что он полностью дееспособен, сомнений быть не может. Ведь именно отсюда велось управление Черноморским флотом во время войны с Грузией в августе прошлого года. И, как мы знаем, действовал флот вполне эффективно», - сказал эксперт, объясняя, что требование переноса управления флотом из Севастополя в Новороссийск вполне оправдано.

«Между тем, если флажок командного пункта флота на карте стоит в Новороссийске, то для всех армий мира и сам флот находится в Новороссийске. Вынудить затем вывести корабли – проще. Это, понятно, некоторая уловка, но, думаю, в случае необходимости ею стоит воспользоваться», - предложил А.ГРЕЧАНИНОВ.

«Украина должна быть искренне признательной России за то, что флот последней дислоцируется в Крыму. Ведь именно проблема Черноморского флота стала для Украины катализатором крайне важного для нее процесса самоидентификации как суверенного, независимого государства», - сказал главный редактор интернет-проекта «Флот2017» Дмитрий ТИМЧУК.

Эксперт считает, что речь идет о нечто большем, чем просто абстрактное присутствие на территории Украины войск соседнего государства, а с уходом ЧФ из Крыма – лишение России плацдарма для осуществления своих определенных региональных планов.

«Речь идет о решении проблемы, которая может весьма существенно повлиять как на внешнюю политику двух государств, так и на их внутреннее развитие. В любом случае, по известной причине после 2017 года оба государства станут в той или иной мере другими. И имя этой причины – Черноморский флот», - подытожил Д.ТИМЧУК.