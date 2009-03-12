5,5 млн. грн. на охрану морей использовали неэффективно

Счетная палата Украины заявляет о неэффективном использовании 5,5 млн. грн., выделенных на реализацию государственной программы охраны Азовского и Черного морей.

Об этом говорится в пресс-релизе Счетной палаты, переданном УНИАН.

В Счетной палате напоминают, что в развитие подписанной в 1992 году в Бухаресте шестью странами - Украиной, Российской Федерацией, Грузией, Болгарией, Румынией и Турцией - Конвенции о защите Черного моря от загрязнения, Украина определила законодательные принципы ее выполнения.

В частности, была принята Общегосударственная программа охраны и восстановления окружающей среды Азовского и Черного морей, организационное обеспечение реализации которой возложено на Министерство охраны окружающей природной среды.

«Общегосударственная программа и ее мероприятия в плановых объемах не выполнены. Таков вывод Коллегии Счетной палаты по результатам аудита выполнения положений указанной Конвенции», - говорится в сообщении.

Счетная палата заявляет, что Министерство экономики, Министерство финансов и Министерство охраны окружающей природной среды не создали эффективной системы планирования и контроля за использованием средств государственного бюджета, направленных на выполнение указанной госпрограммы. В результате этого только на протяжении 2007-2008 годов 5,5 млн. грн. (14%) из общей суммы средств, направленных на выполнение мероприятий Программы, было использовано неэффективно.