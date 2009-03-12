Крымский депутат-коммунист заявляет об угрозах в свой адрес

Депутат Верховной Рады Крыма от Коммунистической партии Украины, член президиума крымского парламента Вячеслав ЗАХАРОВ заявляет об угрозах в свой адрес.

Как сообщили в пресс-службе Крымского республиканского комитета КПУ, по почте через отдел писем и приема граждан парламента автономии поступило письмо, автор которого от имени некоей «партии за очищение от оккупантов» угрожает жизни В.ЗАХАРОВА. В письме также содержатся призывы «к разжиганию в автономии русофобии, антисемитизма, кровопролитию на межнациональной почве».

В этой связи коммунист направил обращение начальнику Главного управления Службы безопасности Украины в Крыму. «Учитывая бандитское, профашисткое содержание письма, прошу принять вас меры по защите моей жизни, а также не допустить провокации, главной целью которой может стать организация столкновений в автономии на межнациональной почве», - говорится в обращении.

К тексту обращения в крымский Главк СБУ В.ЗАХАРОВ приложил письмо с угрозами.