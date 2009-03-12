В Черноморском районе растратили деньги для депортированных
90 тыс. грн. "в приданое" от государства
Прокуратура Черноморского района Крыма возбудила уголовное дело по факту растраты 90 тысяч гривен, выделенных на покупку жилья для депортированных граждан.
Местная райгосадминистрация, получив в 2008 году на указанные цели 150 тысяч гривен, купила очереднице квартиру. "Однако, оказалось, что продавец является гражданским мужем женщины и что проживают они совместно уже больше десяти лет, то есть после сделки они просто поменяли место проживания, стали жить не в его, а в ее доме, при этом получив 90 тысяч гривен "в приданое" от государства", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Крыма.
Надзорное ведомство увидело нарушение в покупке дома без проведения тендера.
Действия чиновников РГА квалифицированы по ч.4 ст.191 Уголовного кодекса Украины.
Выясняются все обстоятельства преступления.