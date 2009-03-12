В Черноморском районе растратили деньги для депортированных

Прокуратура Черноморского района Крыма возбудила уголовное дело по факту растраты 90 тысяч гривен, выделенных на покупку жилья для депортированных граждан.

Местная райгосадминистрация, получив в 2008 году на указанные цели 150 тысяч гривен, купила очереднице квартиру. "Однако, оказалось, что продавец является гражданским мужем женщины и что проживают они совместно уже больше десяти лет, то есть после сделки они просто поменяли место проживания, стали жить не в его, а в ее доме, при этом получив 90 тысяч гривен "в приданое" от государства", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Крыма.

Надзорное ведомство увидело нарушение в покупке дома без проведения тендера.

Действия чиновников РГА квалифицированы по ч.4 ст.191 Уголовного кодекса Украины.

Выясняются все обстоятельства преступления.