Кого украинцы хотят в Президенты (данные Центра Разумкова)

Популярность и личный рейтинг народного депутата Украины, экс-председателя Верховной Рады Арсения ЯЦЕНЮКА существенно возросли по сравнению с декабрем 2008 года.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сегодня сообщил директор политико-правовых программ Украинского центра экономических и политических исследований имени Разумкова Юрий ЯКИМЕНКО на пресс-конференции в Киеве по результатам опроса мнения граждан Украины о власти, политиках и ситуации в государстве.

Так, поддержка кандидатуры А.ЯЦЕНЮКА на президентских выборах, если бы они проходили в ближайшее время, возросла вдвое по сравнению с декабрем-2008, и сейчас этот политик может получить третий результат – 11,8% респондентов высказались за него.

Четвертую ступеньку с результатом 5,2% (вдвое меньше) имеет шанс занять действующий председатель ВР Владимир ЛИТВИН.

Лидеры же электоральных симпатий не изменились – первое место удерживает лидер оппозиционной Партии регионов Виктор ЯНУКОВИЧ (17,1%), а второе – премьер-министр Юлия ТИМОШЕНКО (15,7%).

В целом же, констатируют эксперты, шестерка лидеров будущей президентской гонки по сравнению с декабрем не изменилась.

Пятое место остается за лидером КПУ Петром СИМОНЕНКО (за него готовы проголосовать 4,2% опрошенных) и замыкает список кандидатов действующий глава государства Виктор ЮЩЕНКО (3,5%).

Также стремительно возросла поддержка и будущей политической силы во главе с А.ЯЦЕНЮКОМ, которая тоже может получить третий результат (10% респондентов отдали голоса за нее).

Если бы в ближайшее время состоялись парламентские выборы, то симпатии опрошенных разделились бы так же, как и личная поддержка вышеупомянутых политиков. То есть, наибольшее представительство в ВР получила бы Партия регионов (16,4% всех опрошенных), второе место занял бы БЮТ (15,7%), четвертое – Блок Литвина (5,8%), пятое – Коммунистическая партия и шестое – блок В.ЮЩЕНКО “Наша Украина” в случае его создания (3%).

Вышеприведенные результаты коррелируют и с доверием респондентов к деятельности политиков, самый низкий уровень неподдержки которой имеют А.ЯЦЕНЮК (43,8%) и В.ЛИТВИН (46,9%).

Деятельность остальных политиков не поддерживают значительно больше опрошенных – Ю.ТИМОШЕНКО – 60,6% респондентов, В.ЯНУКОВИЧА – 63,9%, П.СИМОНЕНКО – 74% и В.ЮЩЕНКО – 78,5% опрошенных.

Что касается самого высокого уровня поддержки, то А.ЯЦЕНЮК занял также третье место – его деятельность одобрили 10,4% респондентов. Лидерство по этому показателю удерживают Ю.ТИМОШЕНКО, которую поддержали 11,6% опрошенных, и В.ЯНУКОВИЧ с показателем 10,9%.

Причинами такого доверия к А.ЯЦЕНЮКУ и роста его рейтинга Ю.ЯКИМЕНКО считает недовольство граждан политиками, которые сменяют друг друга во власти, появление относительно нового лица и усталость людей от достаточно радикальных ориентаций главных политических сил.

По мнению эксперта, умеренная и взвешенная позиция А.ЯЦЕНЮКА по большинству острых государственных вопросов импонируют гражданам и вызывают у них симпатию. В то же время, по его словам, тяжело определить, у кого “отобрал” голоса А.ЯЦЕНЮК, поскольку результаты по всем вопросам практически не изменились с декабря прошлого года, и никто из названных политиков и политических сил существенно не потерял поддержки в традиционно “своих” регионах.

С такой динамикой, считает Ю.ЯКИМЕНКО, А.ЯЦЕНЮК имеет реальные шансы повлиять на конфигурацию во время будущих президентских и возможных досрочных парламентских выборов. Что касается последних, то, по его мнению, Партии регионов и БЮТ следует задуматься относительно их целесообразности вообще, поскольку в парламенте может появиться новая политическая сила, которая повлияет на расстановку сил.

Опрос мнения граждан Украины о власти, политиках и ситуации в государстве был проведен социологической службой Центра Разумкова с 27 февраля по 5 марта.

Опрошено 2012 респондентов в возрасте старше 18 лет в 129 населенных пунктах всех областей и Крыма. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.