Из вузов Украины только сегодня забрали всех сбушников

Служба безопасности Украины отозвала всех своих сотрудников, которые занимали должности прикрытия в высших учебных заведениях Украины.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил председатель СБУ Валентин НАЛИВАЙЧЕНКО сегодня на пресс-конференции.

«Сегодня СБУ отозвала всех своих сотрудников из всех высших учебных заведений Украины», - сказал В.НАЛИВАЙЧЕНКО и добавил, что эта «декэгэбизация» проведена по поручению Президента Украины. Соответственно, сотрудники так называемого действующего резерва наконец отозваны с должностей прикрытия в вузах, добавил он.

В связи с этим В.НАЛИВАЙЧЕНКО подчеркнул, что в Украине пребывание сотрудников СБУ в учебных заведениях не нужно.

«Министр образования Иван ВАКАРЧУК является абсолютно украинским министром и у него достаточно полномочий, и нечего делать СБУ в наших университетах и институтах», - объяснил В.НАЛИВАЙЧЕНКО.