Погода в Украине на пятницу, 13

Завтра в Украине ожидается облачная погода с прояснениями. В западных областях мокрый снег, кое-где налипание мокрого снега, в южных областях и в Крыму утром и днем мокрый снег и дождь, местами сильные осадки, на остальной территории без существенных осадков.

Как сообщили в Укргидрометцентре, ветер ожидается преимущественно северо-восточный, 5-10 м/с, в восточных областях, Крыму и Приазовье порывы 15-20 м/с.

Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 4-9° тепла, в Крыму ночью 1-6° тепла, днем 7-12° тепла; в Карпатах ночью 2-7° мороза, днем около 0°.

В Киевской области в пятницу ожидается облачная погода с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-8 м/с. Температура ночью от 3° тепла до 2° мороза, днем 4-9° тепла.

В Киеве осадки не ожидаются. Ветер преимущественно северо-восточный, 5-8 м/с. Температура ночью 0-2° тепла, днем 6-8°.