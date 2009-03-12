В Украине, России и Молдове живут на 10 лет меньше, чем в Европе

В Молдове, Украине и России самые низкие показатели продолжительности жизни среди промышленно развитых государств. При этом эти три страны находятся в списке 45 государств, которые понесут серьезные демографические потери.

Как сообщили в Центре новостей ООН, об этом говорится в пересмотренном прогнозе Отдела ООН по вопросам народонаселения «Перспективы мирового народонаселения, 2008», который был представлен в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке директором отдела Ханией СЛОТНИК.

По ее словам, в 45 государствах, среди которых Беларусь, Болгария, Грузия, Германия, Латвия, Литва, Молдова, Польша, Россия, Румыния и Украина, в период с 2010 до 2050 численность населения сократится, по меньшей мере, на 10%. Авторы доклада предлагают этим странам спасать ситуацию за счет мигрантов.

В докладе обращается внимание на то, что средняя продолжительность жизни в мире за последние десятилетия увеличилась, но в странах Восточной Европы она сокращается — с 69,6 лет в 1965-1970 годах до 69,2 в 2005-2010 годах.

«Несмотря на некоторое улучшение показателей после конца 1990-х годов, в Молдове, России и Украине в настоящее время самые низкие показатели ожидаемой продолжительности жизни среди развитых стран - ниже 70 лет», - отмечается в докладе. Средняя продолжительность жизни людей в соседних западноевропейских государствах почти на 10 лет выше.

Отмечается, что население развитых государств продолжает стареть. К июлю 2009 года в них будет проживать 264 млн. человек старше 60 лет, а к 2050-му - 416 млн.

В то же время Х.СЛОТНИК сообщила, что к 2050 году население Земли увеличится на 2,3 млрд. человек - с 6,8 миллиарда сегодня до 9,1 млрд. человек в 2050 году. При этом цифра в 9 млрд. определялась исходя из средних показателей рождаемости в 2,56, а к 2050 году - 2,02 ребенка на каждую женщину. Однако небольшие отклонения от средних показателей могут привести к совершенно другим результатам.

При этом в основном изменения численности населения планеты будут происходить за счет развивающихся государств. В 31 такой стране к 2050 году численность населения удвоится, а в Афганистане, Сомали, Уганде, Нигере и Буркина-Фасо - вырастет на 150%.