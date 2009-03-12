Симферопольцев призвали сделать город чище
11:43, 12 марта 2009Крым
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Обращение властей
Весенний двухмесячник по благоустройству, озеленению и санитарной очистке Симферополя пройдет с 16 марта по 16 мая.
Городской штаб по проведению двухмесячника призывает руководителей предприятий, учреждений, организаций всех форм собственности, учебных заведений, горожан принять активное участие в наведении чистоты и порядка, высадке зеленых насаждений, улучшении эстетического вида зданий, сооружений, ограждений, установке урн и таким образом внести посильный вклад в подготовку Симферополя к его 225-летию.
«От нас с вами зависит, каким будет предстоящий юбилей», - говорится в обращении городских властей.
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