Россия начала подготовку к выводу ЧФ из Крыма - эксперт

Официальная Москва уже начала готовиться к выведению Черноморского флота из Крыма.

Такое мнение выразил ведущий специалист Института внешней политики Дипломатической академии при МИД Украины Александр ПАЛИЙ в интервью Немецкой волне

В частности, по его словам, российским правительством выделены значительные средства и начаты работы по углублению дна Новороссийской бухты как места новой дислокации военных кораблей.

А.ПАЛИЙ считает, что оставлять и в дальнейшем флот в Крыму России, в конечном итоге, невыгодно. По его словам, представители НАТО неоднократно отмечали, что базирование флота не навредит интеграции Украины в Альянс. В то же время, Киев после 2017 года способен выдвинуть крайне обременительные для госбюджета России условия аренды украинской территории.

Также, по мнению эксперта, заявление спикера Совета Федерации России Сергея МИРОНОВА, что российский Черноморский флот должен остаться в Крыму и после 2017 года, не стоит рассматривать слишком серьезно.

«Это позиция политиков даже не второго, а третьего и четвертого эшелона, которыми являются представители нынешнего российского парламента, в русле той антиукраинской информационной кампании, которая манипулирует различными мифами», - отметил А.ПАЛИЙ.