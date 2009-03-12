В списке Forbes четверо граждан Украины
Но до Билла Гейтса им далеко
Основатель компании Microsoft Билл Гейтс снова во главе списка богатейших людей планеты, ежегодно составляемый журналом Forbes.
По подсчетам Forbes, состояние Гейтса в этом году составило 40 миллиардов долларов, что на 18 миллиардов меньше, чем результат, зафиксированный годом ранее.
На второе место в списке спустился №1 прошлого года - американский финансист Уоррен Баффет, чье состояние уменьшилось на 25 миллиардов долларов и составило по итогам года 37 миллиардов.
Замыкает тройку богатейших людей планеты мексиканский медиамагнат Карлос Слим с состоянием 35 миллиардов долларов.
Больше всего миллиардеров, как следует из списка Forbes, было зарегистрировано в Нью-Йорке - 55 человек. В прошлом году первое место по этому показателю досталось Москве, где на тот момент проживали 74 миллиардера – теперь осталось 27.
Самый “рейтинговый” миллиардер в Украине – Виктор Пинчук. 2,6 миллиарда ставят его на 246 ступеньку (в прошлом году было 5 млрд. и 203-е место). У Рината Ахметова, как считает американский журнал, от прошлогодних 7,3 млрд. осталось 1,8 (397-е место), у Игоря Коломойского от 4,2 – 1,2, у Геннадия Боголюбова от 4,0 – 1,1 миллиард долларов (места в шестой и седьмой сотне).