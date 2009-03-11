Украинцы переносят кризис тяжелее россиян и белорусов

Последствия финансового кризиса оказались более болезненными для жителей Украины, чем для россиян и белорусов, хотя главные проявления кризиса для жителей этих стран сходны: это рост цен, сокращение доходов и отказ от некоторых товаров и услуг.

Об этом свидетельствуют результаты социологического исследования, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ) вместе с коллегами в Украине и в Беларуси в конце февраля - начале марта этого года, сообщает компания SV-Development.

"Наиболее болезненно кризис воспринимается в Украине, наименее болезненно - в Беларуси, что касается России - она посредине", - сообщил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров в ходе круглого стола в Москве.

"Три главных признака кризиса люди распознали. Во всех трех странах они выделяют элементы кризиса следующие: рост цен на продукты и услуги, снижение доходов семьи и отказ от приобретения товаров и услуг", - сказал Федоров.

Все указанные последствия сложившейся ситуации наиболее склонны указывать жители Украины. Об инфляции сообщают 91% украинцев, 85% россиян и 88% белорусов, об уменьшении доходов – 47% украинцев и по 40% россиян и белорусов, об отказе от некоторых товаров и услуг – 35% украинцев и по 25% россиян и белорусов, сообщает "SV-Development".

Жители Украины также чаще других (25%) отмечают такие кризисные проявления, как задержки зарплат, пенсий, стипендий и пособий (среди россиян и белорусов - 21% и 11% соответственно), панику и депрессию в окружении (24% украинцев, 14% россиян и 15% белорусов), рост преступности (16% украинцев, 11% россиян и 6% белорусов).

Россияне же чаще других сообщают о фактах увольнения - 17%. Среди украинцев на это указывают 13%, а среди белорусов - 8%. "Факты увольнения, так же как и отказ в получении кредита, это те две позиции, где Россия лидирует, отметил Федоров.

Практически в равной степени респонденты трех стран ощутили на себе такие последствия кризиса, как сокращение рабочего дня и вынужденные отпуска (15% украинцев, 13% россиян и 12% белорусов).

Невозможность выплаты по ранее взятому кредиту отмечают 8% украинцев, 7% россиян и 4% белорусов. Жители Беларуси, в свою очередь, чаще сообщают о повышении процентной ставки по кредиту (9%), тогда как в России на это указывают 6%, а в Украине - 4% респондентов.

Среди украинцев мнение о том, что кризис - это долгосрочный процесс и выхода из него не существует, выражено в наибольшей степени - на это указывают 69% опрошенных. В России аналогичное мнение высказывают чуть более половины (58%) респондентов, в Беларуси – 32%.

Жители Беларуси наиболее склонны предсказывать скорое окончание кризиса и стабилизацию ситуации (44%). В России с января доля таких респондентов снизилась с 33% до 25%, а в Украине это мнение характерно лишь для 17% опрошенных.

Респонденты также разошлись во мнениях относительно стран, наиболее пострадавших от кризиса. Россияне и украинцы считают, что это их собственные страны: такой ответ дали 43% опрошенных в России и 65% в Украине. Белорусы же склонны считать, что кризис в первую очередь коснулся США (33%).

Сильная обеспокоенность кризисом наиболее характерна также для украинцев (62%), среди россиян - 56%, а в Беларуси об этом сообщает лишь каждый третий (30%).

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