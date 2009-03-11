Создателю конверта, обналичившему миллионы, дали три года тюрьмы

Суд приговорил к трем годам лишения свободы симферопольского экономиста – создателя конвертационного центра, через который за шесть лет было обналичено более 75 миллионов гривен.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры Крыма, год назад создателю "конверта" было назначено наказание, не связанное с лишением свободы. Надзорное ведомство сочло такой приговор слишком мягким.

Приговор был отменен по кассации прокуратуры Верховным судом Украины.

При новом рассмотрении уголовного дела за фиктивное предпринимательство, причинившее крупный материальный ущерб (ч. 2 ст. 205 Уголовного кодекса Украины), экономисту назначено наказание в виде трех лет лишения свободы.