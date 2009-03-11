Литвин: не надо бояться брать кредит у России

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН считает, что Украине не стоит бояться брать кредит у Российской Федерации.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Симферополе, комментируя информацию российской стороны о том, что премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО обратилась с соответствующей просьбой к РФ.

В.ЛИТВИН уверен, что Украине также не стоит бояться каких-то политических разговоров на этот счет.

Спикер отметил, что прозрачными должны быть проценты, под которые берется кредит.

«Я убежден, что здесь нет ничего плохого, более того, надо благодарить (Россию)», – отметил он.

Как сообщал УНИАН, премьер-министр Ю.ТИМОШЕНКО официально запросила у России кредит объемом 5 миллиардов долларов. Об этом сообщил 10 марта на брифинге вице-премьер-министр – министр финансов РФ Алексей КУДРИН.

Исполняющий обязанности министра финансов Украины Игорь УМАНСКИЙ отметил, что российский кредит в размере 5 млрд. долл. – в случае подписания соответствующего соглашения между Украиной и Россией – планируется направить на оплату за природный газ, который НАК «Нафтогаз Украины» покупает у «Газпрома».