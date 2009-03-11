Литвин думает, что деньги от МВФ подействуют как успокоительное

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН считает крайне важным получение Украиной очередного транша кредита от Международного валютного фонда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал сегодня на пресс-конференции в Симферополе.

«Для нас критически важно получить позитивный сигнал от Международного валютного фонда. Если такого сигнала не будет, инвесторы и другие международные финансовые институции будут воздерживаться от сотрудничества с Украиной», - отметил В.ЛИТВИН.

По его словам, сегодня Украина «должна искать кредиты», добавив при этом, что «не так много желающих» предоставить кредит стране.

«Нужен диалог и решение о выделении второго транша (кредита от МВФ - УНИАН). Он (транш) в принципе небольшой», - сказал глава парламента.

Эти деньги, отметил В.ЛИТВИН, нужны, чтобы «внести спокойствие» в общество».

Он также выразил надежду, что Верховная Рада поддержит одобренный сегодня Кабинетом министром Украины проект закона об исключении из государственного бюджета на 2009 год 84-й и 86-й статей.

«Я считаю, что ВРУ должна поддержать, ведь это, в первую очередь, позиция правительства», - сказал В.ЛИТВИН.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 11 марта, Кабинет министров одобрил проект закона о внесении изменений в Закон Украины «О государственном бюджете Украины на 2009 год», которым предлагается изъять из главного финансового документа две статьи, - 84-ю и 86-ю.

В госбюджете-2009 статья 84 определяет: «Государственные облигации Украины подлежат обязательному выкупу Национальным банком Украины по их номинальной стоимости в течение трех банковских дней со дня поступления предложения об их выкупе от банков»; статья 86: «В связи с финансово-экономическим кризисом и с целью урегулирования ситуации на денежно-кредитном и валютном рынках Украины установить, что рефинансирование коммерческих банков осуществляется в порядке, утвержденном Национальным банком Украины вместе с Кабинетом министров Украины. Остановить действие части второй статьи 36 и пункта 1 части первой статьи 42 Закона Украины ”О Национальном банке Украины” (679-14) (Ведомости Верховной Рады Украины, 1999 г., №29, ст.238) в части установления и изменения ставки рефинансирования и определения порядка предоставления кредитов коммерческим банкам для поддержки ликвидности (рефинансирования коммерческих банков) Национальным банком Украины единолично».