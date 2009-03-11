Литвин уверен в необходимости сохранения автономии Крыма

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН уверен, что инициатива некоторых политических сил ликвидировать автономию Крыма никогда не будет реализована.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН заявил сегодня на пресс-конференции в Симферополе.

«Крымская автономия есть и будет, – подчеркнул он. – Я считаю, что не стоит демонстрировать рефлексии на какие-то призывы ликвидировать автономию, потому что этого никогда не будет».

По мнению В.ЛИТВИНА, сегодня нужно думать над тем, как наполнить автономию «реальным содержанием, с тем, чтобы Украина прирастала к Крыму», а также определиться со статусом города-героя Севастополя.

Председатель Верховной Рады Украины отметил, что развитие инициатив и возможностей Крыма во многом зависит от предложений руководства автономии.

«А если они (крымские руководители – УНИАН) будут принимать и исключать из партии и воевать между собой, то я думаю, что руки и головы к принятию серьезных решений не будут доходить», – сказал В.ЛИТВИН.

При этом он выразил убеждение, что «если из Киева будут приниматься решения для Крыма, то, как правило, они будут неэффективными».