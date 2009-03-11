Литвин: мы подошли к красной линии, которую переступать нельзя

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН заверяет, что его обращение к Президенту, премьеру, лидерам фракций и всем политикам провести общенациональный круглый стол по обустройству Украины не является предвыборным манифестом. Как передает корреспондент УНИАН, об этом В.ЛИТВИН заявил сегодня на пресс-конференции в Симферополе.

Напомним, 10 марта В.ЛИТВИН в своем обращении заявил, что нужно безотлагательно решать три основополагающих вопроса: изменить избирательное законодательство, чтобы каждый депутат персонально избирался людьми; упорядочить полномочия Президента и премьер-министра; предоставить власти на местах больший уровень свободы, в первую очередь экономической.

«Предвыборные манифесты писать рано», - подчеркнул В.ЛИТВИН.

Он выразил обеспокоенность сложившейся в стране ситуацией. «Мы подошли к границе, к той красной линии, которую переступать нельзя», - сказал спикер, добавив, что сегодня Украине нужен «нормальный диалог». «Другого на сегодняшний день я не вижу. Революция? Война? Улица? А что дальше?», - отметил глава парламента.

В.ЛИТВИН также заявил, что президентские выборы не стоит рассматривать как «некий стабилизатор» жизни в Украине. «Только фамилии поменяются (после проведения выборов Президента). Раскол очередной будет в стране. А что дальше?», - сказал спикер.