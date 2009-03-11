Литвин: вопрос о статусе воинов УПА нужно оставить историкам

Председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН считает, что историки должны более подробно изучить вопрос о предоставлении воинам Украинской повстанческой армии статуса ветеранов войны.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом спикер заявил сегодня в Симферополе.

«Нужно эти попытки оставить ученым и исследователям», - сказал В.ЛИТВИН, комментируя по просьбе журналистов инициативу Президента Виктора ЮЩЕНКО о примирении воинов УПА и ветеранов Великой отечественной войны.

Председатель ВР сказал, что не стоит «набрасывать на людей своё видение» и принуждать их думать то, что «является твоим внутренним убеждением».

В.ЛИТВИН подчеркнул, что нужно исходить из необходимости консолидации общества, а не раскалывать его по этой линии. «Я как историк могу сказать, что это очень сложная проблема и одним наскоком ее не решить», - сказал председатель Верховной Рады.

Он добавил, что в этом вопросе «нужен нормальный, серьезный разговор». «А то у нас так дойдет до того, что не та победа и не те победители», - сказал В.ЛИТВИН.