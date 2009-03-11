В Севастополе с начала года создали почти тысячу новых рабочих мест

В Севастополе с начала года создано 977 новых рабочих мест, и «это в два раза меньше, чем было создано за такой же период 2008 года».

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил директор Севастопольского городского центра занятости Александр КЛИМОВ на заседании городской антикризисной группы.

По его информации, за этот же период ликвидировано «2024 рабочих места, что на 4,8% больше, чем в прошлом году». Тем не менее, как считает А.КЛИМОВ, важен тот факт, «что рабочие места создаются». Он добавил, что 80% новых рабочих мест создается в нише предпринимательства, регистрации физических лиц-предпринимателей.

Директор центра занятости также сообщил, что с начала года в городе трудоустроено 2131 человек. «Если говорить о трудоустройстве через службу занятости, то в количественном составе примерно наблюдается паритет по трудоустройству по сравнению с прошлым годом. Другой вопрос, что отдельные параметры несколько другие. Сегодня уровень трудоустройства составляет 13,1% против 22,5% прошлого года», - отметил А.КЛИМОВ.