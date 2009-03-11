На застройщиков Алупкинского парка завели дело
16:43, 11 марта 2009Крым
0 0
Организовано досудебное следствие
Симферопольская межрайонная природоохранная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении организаторов строительства коттеджей в Алупкинском парке.
Строительством причинен ущерб на сумму почти 150 тысяч гривен, сообщает пресс-служба надзорного ведомства Крыма.
Дело возбуждено по ч.2 ст.364, ч.2 ст.252 Уголовного кодекса Украины – злоупотребление служебным положением, повреждение объекта природно-заповедного фонда.
Организовано досудебное следствие.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter