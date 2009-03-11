На застройщиков Алупкинского парка завели дело

Организовано досудебное следствие

Симферопольская межрайонная природоохранная прокуратура возбудила уголовное дело в отношении организаторов строительства коттеджей в Алупкинском парке. Строительством причинен ущерб на сумму почти 150 тысяч гривен, сообщает пресс-служба надзорного ведомства Крыма. Дело возбуждено по ч.2 ст.364, ч.2 ст.252 Уголовного кодекса Украины – злоупотребление служебным положением, повреждение объекта природно-заповедного фонда. Организовано досудебное следствие.

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