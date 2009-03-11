Более 70% украинцев считают себя патриотами

71,6% граждан Украины считают себя патриотами страны, 21,1% не могут себя назвать таковыми. 7,3% опрошенных затруднились ответить.

Об этом свидетельствуют результаты соцопроса, проведенного холдингом Research & Branding Group.

Социолог холдинга Евгений Копатько отметил, что число тех, кто считает себя патриотом Украины, возрастает с юго-востока (62%) на запад (84,5%) страны.

Кроме того, по словам Копатько, респондентам предлагалось согласиться с одним из утверждений относительно восприятия Украины. 45,2% опрошенных ответили, что "Украина могла бы быть хорошей страной, если бы не ее руководители"; 21,1%, что "Украина сильная страна, только досталась она бездарям"; 14,8%, что "Украина – просто моя Родина, а Родину не выбирают"; 8,9%, что "Украина – хорошая страна"; 5,2% респондентов считают, что "Украина – несостоявшийся государственный и политический проект"; 2,8%, что "Украина – следствие исторического недоразумения", 0,8% – "Украина – окраина России"; 0,2% – "Украина – окраина Европы", 1,1% затруднились ответить.

Исследование проводилось с 17 по 27 февраля 2009 года во всех областях Украины и Крыму методом интервью. В целом были опрошены 2067 респондентов, представлявшие взрослое население. Ожидаемая средняя погрешность выборки 2,2%.

Как сообщалось, по данным исследования компании GfK Ukraine, проведенного в октябре 2008 года по заказу Европейского фонда профессиональной учебы, около четверти украинцев в возрасте от 18 до 40 лет (27%) серьезно рассматривают возможность выезда за границу.

По материалам Корреспондента