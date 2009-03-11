Литвин выступает за скорейшее принятие закона о Севастополе

10:10, 11 марта 2009
Крым
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Глава ВР вспомнил о Керчи и Феодосии

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН выступает за скорейшее принятие закона о статусе города-героя Севастополя. 

Об этом сообщает пресс-служба ВР. 

Спикер сообщил о создании в парламенте рабочей группы по подготовке соответствующего законопроекта, отметив необходимость как можно быстрее принять его за основу. 

В.ЛИТВИН также заявил, что Киев, Севастополь, Феодосия и Керчь должны финансироваться по отдельным правилам. Председатель ВР выразил мнение, что, «возможно, это будет учтено в новой редакции Бюджетного кодекса».

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