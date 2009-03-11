Литвин выступает за скорейшее принятие закона о Севастополе

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН выступает за скорейшее принятие закона о статусе города-героя Севастополя.

Об этом сообщает пресс-служба ВР.

Спикер сообщил о создании в парламенте рабочей группы по подготовке соответствующего законопроекта, отметив необходимость как можно быстрее принять его за основу.

В.ЛИТВИН также заявил, что Киев, Севастополь, Феодосия и Керчь должны финансироваться по отдельным правилам. Председатель ВР выразил мнение, что, «возможно, это будет учтено в новой редакции Бюджетного кодекса».