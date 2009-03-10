Литвина не пригласили к Ющенко

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН утверждает, что не получал приглашение на завтрашнее совещание к Президенту Украины Виктору ЮЩЕНКО относительно получения Украиной второго транша кредита от Международного валютного фонда.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом председатель ВР заявил сегодня в Севастополе, отвечая на вопрос журналистов, будет ли он принимать участие в завтрашнем совещании у Президента Украины относительно кредита МВФ, или как он объяснит В.ЮЩЕНКО свое отсутствие на нем.

В.ЛИТВИН отметил, что он может “давать объяснения только Верховной Раде Украины”.

“По-видимому, как и каждый человек, каждый депутат, я планирую свою работу. Вчера на возложении цветов я встречался с Президентом Украины – ничего не было сказано о возможности встречи. Сегодня я был на работе до 14 часов 15 минут – никаких приглашений, никаких сведений не было”, – сказал председатель ВР.

В то же время он отметил, что отозвался бы на предложение и соответствующее приглашение, “если бы это было сделано немножко раньше, чтобы можно было спланировать свою работу”.

В.ЛИТВИН отметил, что не считает, что его “функции заключаются в том, чтобы сидеть и ожидать приглашения”.

“Парламент не работает в пленарном режиме, и для меня важно знать настроение людей. Потому что можно прочитать горы материалов, и иметь отдаленное, туманное представление, что происходит”, – сказал В.ЛИТВИН.

В пресс-службе председателя ВР УНИАН сообщили, что на завтра у В.ЛИТВИНА запланировано продолжение визита на полуостров.

Как сообщал УНИАН, пресс-секретарь Президента Ирина ВАННИКОВА сегодня сообщила журналистам, что завтра на совещании Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО, премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, председатель Верховной Рады Владимир ЛИТВИН и председатель Национального банка Украины Владимир СТЕЛЬМАХ будут обсуждать вопросы относительно получения второго транша кредита МВФ.

По ее словам, на очередную встречу высшего руководства Украины также приглашен лидер оппозиции. Встреча начнется в 14.30.

Как подчеркнула пресс-секретарь, в условиях обострения экономического кризиса Президент рассматривает эти встречи как действенный механизм выработки единой позиции по ключевым вопросам государственного развития.