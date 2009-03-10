В украинской школе-гимназии в Крыму – ажиотаж

Ажиотаж - в симферопольской украинской гимназии. Чтобы подать сюда документы, некоторые родители будущих первоклашек выстояли в очереди почти сутки.

Желающих отправить своих детей в первый класс именно в эту школу гораздо больше, чем она может принять. Поэтому здесь решили открыть еще один первый класс. Родители будущих первоклассников за ночь до приема заявлений собираются у гимназии. Они составляют свой список, каждый час делают перекличку, сообщает Черноморская ТРК

Заявления на поступление в гимназию начали принимать в 9 утра. К этому времени их подало больше ста человек. Родители говорят: украинская школа-гимназия - одно из престижных учебных заведений Крыма, к тому же, обучение здесь полностью на государственном языке.

Такой ажиотаж здесь каждый год, говорит директор гимназии Наталья Руденко, но школа стольких желающих принять не может.

Те, кто не попал в первые классы украинской гимназии, могут подать заявление в любую из симферопольских школ, говорят в городском управлении образования.

Председатель попечительского совета гимназии Валерий Пробей-Голова говорит: каждый год ему приходят жалобы от родителей, которым не удалось устроить своего ребенка в школу с украинским языком обучения. В этом году для того, чтобы принять больше первоклашек, открыли дополнительный класс. Пробей-Голова пообещал: будет настаивать на том, чтобы построить дополнительное здание к школе-гимназии.