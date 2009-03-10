Министр труда выиграла суд у директора ялтинского санатория

Ялтинский городской суд удовлетворил иск министра труда и социальной политики Украины Людмилы ДЕНИСОВОЙ к директору санатория им. Н.А.Семашко Игорю ИОФФЕ о защите чести, достоинства и деловой репутации.

Об этом сообщает пресс-служба Минтруда.

Пресс-служба отмечает, что в мае прошлого года И.ИОФФЕ публично обвинил Л.ДЕНИСОВУ в попытке приватизации санатория им. Семашко и попытке сделать все, чтобы он перестал быть ветеранским. С обвинениями И.ИОФФЕ выступил после осуществленных Минтруда проверок финансово-хозяйственной деятельности возглавляемого им санатория, во время которых были выявлены многочисленные нарушения.

„Заявления господина ИОФФЕ относительно меня и моей деятельности как руководителя Министерства труда и социальной политики являются недостоверными и распространяются с целью сокрытия неудовлетворительных результатов экономической деятельности санатория под его руководством и избежания ответственности за это. Эти заявления порочили мою честь, достоинство и деловую репутацию как гражданина и члена Кабинета министров Украины, что недопустимо в демократическом и правовом государстве”, – подчеркнула Л.ДЕНИСОВА.

Суд обязал И.ИОФФЕ в десятидневный срок со дня вступления решения в силу за собственный счет организовать в пресс-центре Республиканского комитета по вопросам информации пресс-конференцию, на которой опровергнуть обвинения в адрес Л.ДЕНИСОВОЙ и публично извиниться перед ней.

***Санаторий им. Н.А.Семашко находится в сфере управления Министерства труда и социальной политики Украины с апреля 2006 года как заведение для оздоровления ветеранов войны.