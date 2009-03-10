ГАИ проверяет гаражи и автомойки
18:08, 10 марта 2009Крым
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Профилактические мероприятия в Крыму
До 30 марта Госавтоинспекция проводит в Крыму операцию «Гараж», которая направлена на предупреждение связанных с незаконным завладением транспорта преступлений.
Как уточняет пресс-служба ГАИ Крыма, цель оперативно-профилактических мероприятий – усиление борьбы с угонами, выявление мест хранения и разборки похищенных автомобилей, установление и задержание угонщиков и скрывшихся с мест дорожно-транспортных происшествий водителей.
Во время проведения операции будут созданы оперативные группы для обследования гаражно-строительных кооперативов, авторемонтных мастерских всех форм собственности и автомоек.
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