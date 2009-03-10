Прокуратура приказала поссовету пересчитать тарифы
16:59, 10 марта 2009Крым
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Из-за несоответствия закону
Прокуратура Симферопольского района опротестовала решение Молодежненского поселкового совета об утверждении тарифов на жилищно-коммунальные услуги.
Как сообщает пресс-служба крымского надзорного ведомства, тарифы были приняты в нарушение установленного порядка.
«Определяя, сколько граждане будут платить за отопление и водоснабжение, чиновники не согласовали свои выводы с Госинспекцией по контролю за ценами в АРК, в результате - тарифы оказались экономически необоснованными. Кроме того, устанавливая цены на теплоснабжение, депутаты не обнародовали своё решение, как того требует закон», - отмечается в сообщении прокуратуры.
По требованию надзорного ведомства поссовету придется пересчитать тарифы.
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