На начальницу управления образования Феодосии завели дело
16:37, 10 марта 2009Крым
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Посредник арестован
Прокуратура Крыма возбудила в отношении начальника управления образования Феодосийского городского совета по ч.2 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки).
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, чиновница вымогала с родителей 3400 гривен за определение ребенка в детский сад.
«Обвинение в получении взятки предъявлено также двум посредникам чиновницы, один из них арестован», - добавили в прокуратуре.
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