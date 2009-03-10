На начальницу управления образования Феодосии завели дело

Прокуратура Крыма возбудила в отношении начальника управления образования Феодосийского городского совета по ч.2 ст.368 Уголовного кодекса Украины (получение взятки).

Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, чиновница вымогала с родителей 3400 гривен за определение ребенка в детский сад.

«Обвинение в получении взятки предъявлено также двум посредникам чиновницы, один из них арестован», - добавили в прокуратуре.