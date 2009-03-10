Соли в Украине хватит на всех

В Украине нет причин для дефицита соли, об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве сообщил министр аграрной политики Украины Юрий МЕЛЬНИК.

Как передает корреспондент УНИАН, по словам министра, на сегодня предприятия соледобывающей отрасли находятся в государственной собственности и 99% соли поставляет одно предприятие – объединение «Артемсоль».

В феврале текущего года поставки соли на внутренний рынок для потребностей населения выросли на 33% против февраля 2008 года. «Как только начали об этом говорить, абсолютно необоснованно, государственное предприятие, включив одну из шахт на трехсменную работу, обеспечило насыщение внутреннего рынка», - сказал министр.

Ю.МЕЛЬНИК подчеркнул, что на сегодня предприятие может обеспечить любую потребность как внутреннего, так и внешнего рынков, особенно, когда основной потребитель соли - промышленность - сегодня сократила закупки.

Как сообщалось, некоторые СМИ заявляли о возможном дефиците соли в Украине.