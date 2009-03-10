Задержанный по делу о взрыве в Евпатории переведен в больницу

Директор коммунального предприятия «Жилищник-1» - один из задержанных по делу о взрыве в пятиэтажном доме в Евпатории - переведен из следственного изолятора в больницу.

Как уточнила по телефону корреспонденту УНИАН пресс-секретарь прокурора Крыма Наталия БОЯРКИНА, руководитель коммунального предприятия находится в Евпаторийской горбольнице. «Врачи подозревают у него заболевание костной системы», - сообщила Н.БОЯРКИНА.

Коммунальщик находится под конвоем. «Мера пресечения у него не менялась», - отметила пресс-секретарь прокурора.

В больнице корреспонденту УНИАН подтвердили, что начальник «Жилищника-1» находится у них, при этом отказались сообщить какие-либо подробности, отметив, что по телефону информацию не предоставляют.

Как сообщал УНИАН, взрыв в пятиэтажном 6-подъездном доме №67 по улице Некрасова в Евпатории произошел вечером 24 декабря 2008 года. В результате трагедии погибли 27 человек. Удалось спасти 21 человека.

Сразу после взрыва прокуратура Крыма возбудила уголовное дело по ст. 196 Уголовного кодекса Украины по факту неосторожного уничтожения и повреждения чужого имущества, повлекшего тяжелые телесные повреждения и гибель людей. Позже прокуратурой дополнительно возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст.367 УК Украины (служебная небрежность, повлекшая тяжкие последствия), которое объединено в производство с ранее возбужденным делом. По подозрению в совершении преступления задержаны директор предприятия «Жилищник-1», мастер технического участка и газоэлектросварщик.