На захваченном пиратами судне с крымчанином на борту без перемен

Ситуация на захваченном сомалийскими пиратами судне Saldanha, в составе экипажа которого один гражданин Украины, не изменилась.

Как сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел, Посольство Украины в Греческой Республике прислало дополнительное сообщение о захвате пиратами в Аденском заливе 22 февраля судна Saldanha.

По информации греческой компании-оператора судна Сardiff marine, по состоянию на 9 марта ситуация на судне не изменилась.

Пираты дали экипажу возможность позвонить по телефону родственникам.

По данным представителя компании-оператора, на судне достаточное количество продуктов питания. Состояние здоровья членов экипажа удовлетворительное.

Дипучреждение продолжает поддерживать постоянный контакт с компанией-оператором и осуществлять постоянный мониторинг ситуации вокруг захваченного судна.

Дело находится на контроле в посольствах Украины в Греции, Кении, Египте и в Департаменте консульской службы МИД Украины.

Как сообщалось, судно Saldanha было захвачено пиратами в Аденском заливе 22 февраля. В состав экипажа судна входят 19 граждан Филиппин, двое граждан Румынии и один гражданин Украины - моряк из Керчи.