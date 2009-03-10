На захваченном пиратами судне с крымчанином на борту без перемен
Экипажу дали позвонить домой
Ситуация на захваченном сомалийскими пиратами судне Saldanha, в составе экипажа которого один гражданин Украины, не изменилась.
Как сообщили в пресс-службе Министерства иностранных дел, Посольство Украины в Греческой Республике прислало дополнительное сообщение о захвате пиратами в Аденском заливе 22 февраля судна Saldanha.
По информации греческой компании-оператора судна Сardiff marine, по состоянию на 9 марта ситуация на судне не изменилась.
Пираты дали экипажу возможность позвонить по телефону родственникам.
По данным представителя компании-оператора, на судне достаточное количество продуктов питания. Состояние здоровья членов экипажа удовлетворительное.
Дипучреждение продолжает поддерживать постоянный контакт с компанией-оператором и осуществлять постоянный мониторинг ситуации вокруг захваченного судна.
Дело находится на контроле в посольствах Украины в Греции, Кении, Египте и в Департаменте консульской службы МИД Украины.
Как сообщалось, судно Saldanha было захвачено пиратами в Аденском заливе 22 февраля. В состав экипажа судна входят 19 граждан Филиппин, двое граждан Румынии и один гражданин Украины - моряк из Керчи.