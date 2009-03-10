Крым может потерять золотые пески

Дальнейшая интенсивная добыча морского песка на озере Донузлав приведет к уничтожению пляжей западного Крыма.

Об этом сегодня на пресс-конференции в Симферополе заявил президент Крымской академии наук, профессор Виктор ТАРАСЕНКО, передает корреспондент УНИАН.

«При наличии мощной добычи песков, которые находятся в устье озера Донузлав, когда уровень подводного карьера будет углубляться на 8-10 метров и ниже, вместе с этим мощным подтоком как воронка будет засасываться песок с окружающей части и затем, с учетом прибрежных течений, песок будет слизываться, – сказал эколог. – Миллионы тонн (песка) могут быть «засосаны», и будет уничтожена прибрежная зона знаменитых «золотых песков».

Экологическая общественность предлагает свернуть добычу песка на Донузлаве и развивать Сакско-Евпаторийское побережье как бальнеологический курорт. «Есть рапа, есть прекрасная целебная грязь, минеральные воды, в мировых ценах этот ресурс оценивается в 1,5 миллиарда долларов. 1,5 миллиарда долларов – это то, что дала природа для развития западного Крыма, – отметил В.ТАРАСЕНКО. – Если оценить еще «золотые пески», нам пока эта методика не удалась, то я уверен, что это (эта сумма) будет не меньше».

Экологи считают, что компании должны в ближайшие годы начать сворачивание работ на озере Донузлав и переходить на другие месторождения: на континентальные месторождения в Крыму или «на огромные месторождения в Херсонской области».