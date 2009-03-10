Литвин уехал в Крым

Председатель Верховной Рады Украины Владимир ЛИТВИН 10-12 марта будет находиться с рабочей поездкой в Автономной Республике Крым.

Как сообщили в пресс-службе ВР, в соответствии с программой поездки, В.ЛИТВИН встретится с коллективом Океанологического центра НАН Украины (Севастополь) и со студентами и преподавателями Крымского государственного инженерно-педагогического университета (Симферополь).

Программой поездки также предусмотрены встречи спикера с жителями Алушты и Феодосии.

Также В.ЛИТВИН выступит в прямом эфире ТРК «Черноморская», осуществит запись на ГТРК «Крым», Севастопольской региональной ГТРК, ТВ «Независимое телевидение Севастополя» и проведет пресс-конференцию для СМИ.