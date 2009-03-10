Милиция Крыма «наехала» на Меджлис

Главное управление Министерства внутренних дел Украины в Крыму заявляет, что Меджлис крымских татар нагнетает обстановку в автономии, используя в своих политических целях частный инцидент в поселке Мирное под Симферополем.

«Теряющий политический вес и поддержку многострадального крымскотатарского народа Меджлис любыми путями старается привлечь к себе внимание. При этом используются любые методы. В политических целях используют даже трагедии своих сограждан. Под каждую частную ситуацию подводится платформа межнациональной розни», - говорится в заявлении Отдела связей с общественностью милиции Крыма.

Милиция в очередной раз подчеркивает, что обвинения заместителя начальника крымского милицейского Главка Николая ФЕДОРЯНА в причастности к трагическому случаю с семьей ХАИРОВЫХ являются безосновательными. «Никакого приказа о штурме ни устно, ни письменно ФЕДОРЯН не отдавал, на месте событий он не присутствовал и о проведении операции в известность поставлен не был. Именно за допущенные нарушения в информировании руководства Главного управления и понесли строгие дисциплинарные наказания сотрудники дежурных частей Главного управления и Симферопольского райотдела. Однозначно, при соблюдении всей вертикали доклада информации трагедии удалось бы избежать», - заявляет пресс-служба милиции Крыма.

Главное управление МВД в Крыму подчеркивает, что оно «никого не укрывает и не выгораживает». «Прокуратура Крыма проводит следствие по возбужденному уголовному делу. Она и определит круг обвиняемых лиц. Суд установит степень их виновности и вынесет приговор», - отмечает милиция.

«Преподнесение одного частного случая как тенденцию террора со стороны милиции в отношении всех "мирных граждан" грязно и кощунственно. Однако подобное поведение стало отработанной схемой теряющей актуальность незаконной "общественной организации" (Меджлиса)», - подчеркивает милиция.

Напомним, 22 февраля бойцы «Беркута» ворвались в дом семьи ХАИРОВИХ, где по информации стражей порядка, скрывался подозреваемый в похищении 23-летней девушки. «Беркутовцы» применяли во время штурма светошумовые гранаты. Одна из них повредила руку хозяину дома. Пострадавшему пришлось ампутировать кисть левой руки. Руководство МВД извинилось перед семьей ХАИРОВЫХ за непрофессиональные действия работников милиции. По результатам служебного расследования начальник милиции Крыма Николай ИЛЬИЧЕВ подписал приказ о наказании правоохранителей. Всего наказаны 23 сотрудника: двух милиционеров уволили из органов внутренних дел, 5 сняли с должностей, 8 - получили предупреждение, остальным объявили выговоры. Ни один из бойцов спецподразделения «Беркут», «входивший в группу захвата», не наказан. Выводы служебного расследования переданы в прокуратуру Крыма для приобщения к материалам уголовного дела.

5 марта крымскотатарские общественные организации на митинге в Симферополе обвинили милицию Крыма в укрывательстве от уголовной ответственности истинных организаторов штурма в поселке Мирное и потребовали от Президента и министра внутренних дел «немедленного увольнения» замначальника крымской милиции Н.ФЕДОРЯНА, а от генерального прокурора - выделения в отдельное производство уголовного дела в отношении него.