Милиция прошла испытания мультиками и порно

Сотрудники Управления государственной службы по борьбе с экономической преступностью Главного управления МВД Украины в Крыму выявили в Бахчисарае подпольный цех по производству нелицензионной видеопродукции.

Студия по тиражированию аудио- и видеозаписей находилась дома у хозяина магазина, продававшего пиратские диски.

Во время обыска оперативники нашли оборудование для копирования записей и изготовления полиграфических обложек для дисков. «Всего изъяли более 13 тысяч экземпляров контрафактной продукции», - сообщает пресс-служба крымского Главка МВД.

Сотрудникам УГСБЭП пришлось самим посмотреть часть дисков, чтобы установить их содержание. «На них находились не только мультфильмы и ворованные программы канала Discovery, но и откровенное порно», - отмечается в сообщении.

Как оказалось, задержанный продавал не только пиратские копии блокбастеров и мультиков, но и порнофильмы. «Таких дисков сотрудники милиции изъяли у хозяина подпольного цеха 240 экземпляров. Наготове для будущей партии контрафактного товара лежало около тысячи лазерных болванок и свыше 10 тысяч футляров, были распечатаны глянцевые обложки к фильмам», - отмечается в сообщении.

Как удалось установить, у мужчины была сеть торговых точек по продаже нелицензионной продукции не только в Бахчисарае, где изъяли еще около 5-ти тысяч пиратских дисков, но и в Симферополе.

За покушение на интеллектуальную собственность и распространение фильмов порнографического характера гражданину грозит до 3-х лет лишения свободы.